Песков рассказал о последствиях отмены встречи Путина и Трампа

<img src="//img.gazeta.ru/files3/737/11681737/upload-RIAN_3261556.HR.ru-pic905-895x505-20728.jpg">

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отмена встречи российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом «приводит к напряженности». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, «рост напряженности» связан с тем, что «наболевшие вопросы» между двумя странами не обсуждаются.

Реклама

Он также добавил, что встречу Путина и Трампа можно планировать только при обоюдном настрое.

Песков подчеркнул, что на повестке двух стран есть острые вопросы, обсуждение которых не только в интересах России и США.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал причину отмены встречи с Путиным.