Трамп обсудил с президентом Южной Кореи новую встречу с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп обсудил со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином идею новой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает РИА «Новости».
По данным агентства, на саммите G20 Трамп рассказал Мун Чжэ Ину о своем намерении провести вторую встречу с Ким Чен Ыном.
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Как отмечается, стороны также подтвердили приверженность достижению окончательной денуклеаризации Северной Кореи.
Ранее в США назвали условие проработки нового графика встреч с чиновниками КНДР.