Глава СПЧ попросил омбудсмена Украины повлиять на ограничения на въезд мужчинам из России

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Глава СПЧ России Михаил Федотов попросил уполномоченного Верховной рады Украины Людмилу Денисову повлиять на ограничения на въезд в страну российским мужчинам, передает РИА «Новости».

Он отметил, что подобная мера «откровенно нарушает права человека».

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Ранее спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, каких категорий мужчин из России запрет на въезд в страну не коснется.

Госпорганслужба Украины 30 ноября объявила о запрете на въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.