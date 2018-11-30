Подозреваемого в шпионаже в пользу России австрийского военного арестовали

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Бывший полковник австрийской армии, подозреваемый в шпионаже в пользу России, помещен под стражу. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, Высший земельный суд города Линц удовлетворил апелляцию прокуратуры Зальцбурга, которая оспаривала отказ зальцбургского земельного суда поместить под арест отставного военного из-за отсутствия угрозы бегства.

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Уточняется, что подозреваемый в данный момент уже находится под стражей.

«Дело ведется в закрытом режиме по причине значимости предмета расследования», — проинформировали в прокуратуре Зальцбурга.

Бывший полковник вооруженных сил Австрии задержан по подозрению в том, что он якобы на протяжении 20 лет занимался разведдеятельностью в пользу России. Позднее подозреваемый высказался о деле против него.