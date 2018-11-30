Порошенко рассказал о «двух плохих новостях» для Путина
Президент Украины Петр Порошенко сообщил о «двух плохих новостях» для президента России Владимира Путина в интервью телеканалу Sky News.
Порошенко был задан вопрос о позиции российской стороны, которая заключается в том, что произошедшее в Азовском море можно расценивать как провокацию в преддверии выборов на Украине.
Украинский лидер отметил, что решение о том, кто станет следующим президентом страны, примет украинский народ. После этого он заявил, что у него есть «две плохие новости» для президента России Владимира Путина.
«Первая: российский президент никогда не будет решать, кто станет президентом Украины», — сказал Порошенко.
Вторая новость, по его словам, заключается в том, что если выборы на Украине действительно отменят, то выиграет от этого только российский лидер.
«Если из-за закона о военном положении мы отменим выборы, то в этой ситуации выиграет только один человек. Вы знаете его имя? Это Путин», — добавил Порошенко.
В чем конкретно будет заключаться выгода для Путина, он не уточнил.
Ранее сообщалось, что Порошенко ограничит россиянам снятие депозитов и обмен валют на Украине.