Порошенко рассказал о «двух плохих новостях» для Путина

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Президент Украины Петр Порошенко сообщил о «двух плохих новостях» для президента России Владимира Путина в интервью телеканалу Sky News.

Порошенко был задан вопрос о позиции российской стороны, которая заключается в том, что произошедшее в Азовском море можно расценивать как провокацию в преддверии выборов на Украине.

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Украинский лидер отметил, что решение о том, кто станет следующим президентом страны, примет украинский народ. После этого он заявил, что у него есть «две плохие новости» для президента России Владимира Путина.

«Первая: российский президент никогда не будет решать, кто станет президентом Украины», — сказал Порошенко.

Вторая новость, по его словам, заключается в том, что если выборы на Украине действительно отменят, то выиграет от этого только российский лидер.

«Если из-за закона о военном положении мы отменим выборы, то в этой ситуации выиграет только один человек. Вы знаете его имя? Это Путин», — добавил Порошенко.

В чем конкретно будет заключаться выгода для Путина, он не уточнил.

Ранее сообщалось, что Порошенко ограничит россиянам снятие депозитов и обмен валют на Украине.