Песков рассказал о подготовке визита Путина в Саудовскую Аравию
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о подготовке визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, подготовительный процесс еще идет.
Он подчеркнул, что конкретного срока встречи российского лидера с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом еще нет.
«Пока окончательных сроков нет, работа ведётся», — сказал Песков.
Он добавил, что дата визита Путина в Саудовскую Аравию может быть определена во время встречи Путина с наследным принцем на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине.
«Теоретически возможно все, что угодно», — заключил Песков.
Представитель Кремля уточнил, что на этой встрече лидеры стран будут обсуждать преимущественно двусторонние отношения.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Аргентину на саммит G20.