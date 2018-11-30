Песков рассказал о подготовке визита Путина в Саудовскую Аравию

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о подготовке визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, подготовительный процесс еще идет.

Он подчеркнул, что конкретного срока встречи российского лидера с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом еще нет.

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«Пока окончательных сроков нет, работа ведётся», — сказал Песков.

Он добавил, что дата визита Путина в Саудовскую Аравию может быть определена во время встречи Путина с наследным принцем на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине.

«Теоретически возможно все, что угодно», — заключил Песков.

Представитель Кремля уточнил, что на этой встрече лидеры стран будут обсуждать преимущественно двусторонние отношения.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Аргентину на саммит G20.