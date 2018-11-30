WP: новая сделка Трампа с Мексикой и Канадой может не получить одобрения в конгрессе

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Подписание нового Североамериканского соглашения о свободной торговле можно назвать политической победой президента США Дональда Трампа на саммите G20, однако эта сделка может быть не одобрена американским конгрессом, пишет The Washington Post.

В частности, в следующем году, когда будет заседать следующий конгресс в новом составе, сделку между Мексикой, Канадой и США ожидают неопределенные перспективы. Газета связывает это с тем, что по итогам промежуточных выборов в ноябре демократическое большинство теперь будет контролировать палату представителей, именно они могут препятствовать сделке Трампа, которая является одним из его предвыборных обещаний 2016 года.

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Сенатор-демократ Элизабет Уоррен подчеркнула, что подобное соглашение играет не в пользу американский рабочих и добавила, что будет выступать против нее. Так, и cенатор-республиканец Патрик Туми уже заявил, что будет выступать против сделки.

Отмечается, что процесс ратификации сделки законодателями всех трех стран, вероятно, займет большую часть 2019 года.