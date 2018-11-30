Путин прибыл в Аргентину на G20

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Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Аргентины на саммит стран G20. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Саммит будет проходить с 30 ноября по 1 декабря.

Путин планирует провести двусторонние встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и руководством Аргентины.

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Как отмечается, визит российского лидера в Аргентину продлится два дня.

Ранее в МИД России объяснили причины отказа американского президента Дональда Трампа от встречи с Путиным на полях G20.

При этом кабмин ФРГ подтвердил, что встреча Путина и Меркель состоится согласно намеченному плану.