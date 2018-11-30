Поклонская увидела «помрачение сознания» у украинских властей

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что президент Украины Петр Порошенко и правящая команда находятся «в полном помрачении сознания», передает РИА «Новости».

«Есть в судебной психиатрии такое понятие, как аффект. То есть измененное состояние сознания. Глядя на действия пана Порошенко и действующей украинской власти, сомнений в полном помрачении их сознания уже не возникает. Они живут по принципу «ни дня без публичного решения во вред России», — сказала Поклонская .

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По ее словам, Москва продолжает «с поистине ангельским смирением взирать на судороги и конвульсии процветающей на Украине русофобии».

Ранее в МИД России назвали цели «авантюры» Порошенко в Керченском проливе.