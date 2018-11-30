В МИДе оценили возможность введения ответного запрета на въезд для украинцев

<img src="//img.gazeta.ru/files3/143/11966143/RIAN_5628881.HR-pic905-895x505-70937.jpg">

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя запрет на въезд на Украину российским мужчинам, заявила, что нецелесообразно зеркально отвечать на все решения Киева, передает РИА «Новости».

По ее словам, дело не в Украине, а в режиме, который управляет страной, при котором «говорить о зеркальности просто страшно».

Реклама

«Если кто-либо попробует повторить зеркально то, что происходит сейчас в Киеве, то это может привести к какому-то помешательству», — сказала Захарова.

Она добавила, что «кульбиты» Киева — это дисфункция государственного устройства и государства как образования, вызванная «дикими телодвижениями» украинских властей.

Ранее сообщалось, что Украина запретила въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.