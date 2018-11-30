CNN: G20 покажет, каким будет будущий мировой порядок

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Саммит G-20, где встретятся многие мировые «тяжеловесы», это своего рода представление о будущем глобальном порядке, отмечает редактор международной политики американского телеканала CNN Ник Робертсон.

В повестке саммита в Аргентине мировые политики проведут серию встреч друг с другом. Различные встречи с президентом США Дональдом Трампом будут определенно точно сосредоточены на его политике «Америка прежде всего», отмечается в материале. Это, вероятно, лишит всех шансов на заключение существенного итогового коммюнике саммита «Большой двадцатки», добавляет автор. Робертсон приводит в пример предыдущий саммит G7, а также форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

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Отвращение Трампа к многостороннему подходу создает «глобальную драму», считает автор. Так, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, похоже, готовы к эскалации торговой войны. Однако в отличие от Трампа, китайский лидер, вероятно, думает на несколько лет вперед, пишет Робертсон. Си Цзиньпин гораздо дольше продержится у власти, нежели Трамп, и будет присутствовать на саммитах G20 еще долго после того, как президентство Трампа станет историей. Автор отмечает, что встреча лидеров США и Китая на полях G20 будет иметь серьезное значения для мировой торговли.

Кроме того, американский лидер отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, а это означает, что они не смогут обсудить все важные вопросы, говорится в материале. Это в свою очередь приведет к тому, что российский лидер покинет саммит G20 неуверенным в том, каких действий ожидать от Трампа в отношении инцидента в Керченском проливе, добавляет автор CNN.