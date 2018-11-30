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Госпорганслужба Украина запретила въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет, передает ТАСС.

«На сегодня ограничен въезд иностранцев, в первую очередь для граждан Российской Федерации. Запрещен пропуск гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет лицам мужского пола», — заявил глава ведомства Петр Цигикал.

Ранее представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что основной причиной отказов гражданам России во въезде является невозможность подтвердить цель своего визита в страну.