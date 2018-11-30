Защита экс-директора ФБР Коми оспорила его вызов в конгресс для дачи показаний

Бывший директор ФБР Джеймс Коми высказался против дачи «закрытых показаний» в конгрессе. Об этом сообщает ABCNews.

Как отмечается в заявлении адвокатов Коми, полученная им повестка не соответствует правилам палаты представителей и выходит за рамки целесообразных действий со стороны законодательной власти. В связи с этим адвокаты обратились с иском в федеральный суд.

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По словам самого Коми, он откажется от дачи «закрытых показаний», но готов ответить на имеющиеся вопросы публично.

Ранее сообщалось, что Трамп планировал поручить министерству юстиции начать расследование в отношении двух своих политических противников — кандидата от Демократов Хиллари Клинтон и экс-главы ФБР Джеймса Коми.