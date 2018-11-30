Источник сообщил подробности о переговорах Путина и Абэ на G20

Российский президент Владимир Путин в рамках G20 в Аргентине обсудит с японским премьер-министром круг лиц, которые должны будут активизировать переговоры по мирному договору между двумя странами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По его словам, формат обсуждения мирного соглашения будет уточнен. Пути и Абэ определят тех, кто будет отвечать за связанный с договором переговорный процесс.

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«Согласованное решение будет сейчас принято в Буэнос-Айресе», — сказал источник.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал о том, какие темы планирует обсудить президент России Владимир Путин с мировыми лидерами в рамках саммита G20 в Аргентине.