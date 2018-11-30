CNN назвал претендента на должность генпрокурора США

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Американский президент Дональд Трамп может назначить новым генпрокурором страны и главой минюста Макана Делрахима, передает CNN со ссылкой на источники.

Как отмечается, родившийся в Иране Делрахим является одним из претендентов на должность. С сентября прошлого года он работает помощником генпрокурора департамента юстиции от антимонопольного управления США. До этого он был заместителем юрисконсульта Белого дома.

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Согласно имеющейся информации, Белому дому импонирует разнообразный опыт Делрахима. Кроме того, сенат страны уже утверждал его кандидатуру в должности помощника генпрокурора.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что, выбрав Мэттью Уитакера на должность исполняющего обязанности генерального прокурора США вместо Джеффа Сешнса, президент США Дональд Трамп тем самым поставил своего лояльного союзника для того, чтобы контролировать «российское дело».