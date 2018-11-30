Посол России в США объяснил необходимость встречи Путина и Трампа

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Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов рассказал о необходимости обсуждения вопросов стратегической стабильности президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время весь мир наблюдает за Москвой и Вашингтоном, а главы ряда стран готовы организовать встречу Путина и Трампа.

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«При этом звучат голоса трезвомыслящих политиков о важности предотвращения окончательного слома системы разоружения и контроля над вооружениями», — сказал Антонов.

Он добавил, что лидерам нужно обсудить в первую очередь Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Антонов также отметил, что российская сторона предложила США возобновить консультации в формате «2+2». При этом речь идет о переговорах с участием двух министров иностранных дел и двух министров обороны.

Ранее Кремль отреагировал на решение Трампа отменить встречу с Путиным.