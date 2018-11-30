В Госдепе отреагировали на отмену встречи Трампа и Путина

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Заместитель руководителя пресс-службы американского Госдепа Роберт Палладино дал комментарий в связи решением американского президента Дональда Трампа об отмене встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, передает ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты настаивают на возвращении Украине задержанных кораблей и членов их экипажей.

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«Сообщения президента в Twitter по этому вопросу совершенно ясны», — сказал Палладино.

Он подчеркнул, что «агрессия недопустима». В связи с инцидентом в Керченском проливе российской стороне был направлен «решительный сигнал», суть которого заключалась в изоляции.

Ранее Трамп сообщил, что принял решение отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным в Аргентине.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.