В Госдепе отреагировали на отмену встречи Трампа и Путина
Заместитель руководителя пресс-службы американского Госдепа Роберт Палладино дал комментарий в связи решением американского президента Дональда Трампа об отмене встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, передает ТАСС.
По его словам, Соединенные Штаты настаивают на возвращении Украине задержанных кораблей и членов их экипажей.
«Сообщения президента в Twitter по этому вопросу совершенно ясны», — сказал Палладино.
Он подчеркнул, что «агрессия недопустима». В связи с инцидентом в Керченском проливе российской стороне был направлен «решительный сигнал», суть которого заключалась в изоляции.
Ранее Трамп сообщил, что принял решение отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным в Аргентине.
25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.