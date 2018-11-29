Порошенко отреагировал на отмену встречи Трампа и Путина
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал в твиттере отмену встречи лидеров России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Вот так поступают великие лидеры», — написал Порошенко на английском, комментируя публикацию Трампа.
Ранее Трамп отменил встречу с Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе.
Реклама
Позже стало известно, что Трамп отменил формальные встречи с главами Турции и Южной Кореи.
Как Россия реагирует на отказ Трампа от беседы с Путиным — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».