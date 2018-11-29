Порошенко отреагировал на отмену встречи Трампа и Путина

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Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал в твиттере отмену встречи лидеров России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Вот так поступают великие лидеры», — написал Порошенко на английском, комментируя публикацию Трампа.

Ранее Трамп отменил встречу с Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе.

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Позже стало известно, что Трамп отменил формальные встречи с главами Турции и Южной Кореи.

Как Россия реагирует на отказ Трампа от беседы с Путиным — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».