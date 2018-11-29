Экс-посол США оценил отмену встречи Путина и Трампа

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Бывший посол США в Москве Майкл Макфол прокомментировал решение американского лидера Дональда Трампа об отмене встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Очень необычно, что она отменена через Twitter, не говоря уже о том, что это сделано в одностороннем порядке», — сказал Макфол.

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По его словам, обычно Белый дом и Кремль координируются по вопросу отмены таких встреч.

Он также добавил, что сам принимал участие в организации подобных переговоров во время работы в Белом доме.

Ранее сообщалось, что в Кремле ответили на вопрос об отмене встречи Путина и Трампа.