Экс-посол США оценил отмену встречи Путина и Трампа
Бывший посол США в Москве Майкл Макфол прокомментировал решение американского лидера Дональда Трампа об отмене встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Очень необычно, что она отменена через Twitter, не говоря уже о том, что это сделано в одностороннем порядке», — сказал Макфол.
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По его словам, обычно Белый дом и Кремль координируются по вопросу отмены таких встреч.
Он также добавил, что сам принимал участие в организации подобных переговоров во время работы в Белом доме.
Ранее сообщалось, что в Кремле ответили на вопрос об отмене встречи Путина и Трампа.