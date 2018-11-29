Стали известны обстоятельства отмены встречи Путина и Трампа

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Американский лидер Дональд Трамп принял решение об отмене встречи с президентом России Владимиром Путиным после разговора с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Трамп переговорил с Помпео, советником по нацбезопасности США Джоном Болтоном и главой аппарата Белого дома Джоном Келли.

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Как отмечается, Трамп отменил встречу с Путиным в Аргентине после этого разговора.

Ранее в Кремле ответили на вопрос об отмене встречи Путина и Трампа.