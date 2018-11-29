Трамп отреагировал на ложные показания своего бывшего юриста

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о том, что его бывший адвокат Майкл Коэн признал вину в даче ложных показаний по «российскому делу», сообщает Reuters.

29 ноября Коэн признался, что солгал о планах Трампа по строительству небоскреба в Москве.

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Трамп отверг заявления о том, что Trump Organization работала над проектом в Москве, который по словам его бывшего адвоката, он продолжал до июня 2016 года.

По словам Трампа, Коэн мог солгать о московском проекте, чтобы получить меньший срок заключения. Сам Трамп отметил, что ему нечего скрывать.