Матвиенко высказалась об инциденте в Керченском проливе

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что инцидент в Керченском проливе является «подлой, бессовестной и наглой провокацией». Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, украинская сторона рассчитывала на «громкий эффект» от данного инцидента.

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Она также добавила, что профессиональные действия российских пограничников не позволили событиям пойти по сценарию Киева.

Матвиенко подчеркнула, что действия украинских властей являются «циничными».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп высказался об инциденте в Керченском проливе.