Матвиенко рассказала о реакции России на военное положение на Украине
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия намерена обратиться в международные организации из-за введения военного положения на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, из-за военного положения на Украине ущемляются права граждан страны.
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Она также напомнила, что Киев ввел военное положение из-за инцидента в Керченском проливе.
Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель обратилась к украинской стороне с призывом сохранять «умный» подход к ситуации с задержанием украинских военных в Керченском проливе.