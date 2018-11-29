Матвиенко рассказала о реакции России на военное положение на Украине

<img src="//img.gazeta.ru/files3/183/12010183/RIAN_5646578.HR-pic905-895x505-18158.jpg">

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия намерена обратиться в международные организации из-за введения военного положения на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, из-за военного положения на Украине ущемляются права граждан страны.

Реклама

Она также напомнила, что Киев ввел военное положение из-за инцидента в Керченском проливе.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель обратилась к украинской стороне с призывом сохранять «умный» подход к ситуации с задержанием украинских военных в Керченском проливе.