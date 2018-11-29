Адвокаты не смогли ответить на вопрос о состоянии Януковича
Представителям защиты бывшего президента Украины Виктора Януковича ничего не известно о состоянии его здоровья, заявил адвокат Александр Горошинский, передает «УНН».
«Сейчас ничего неизвестно», — сказал Горошинский.
По его словам, информация о здоровье Януковича станет известна в первых числах декабря.
Ранее источник сообщил, что Януковича выписали из НИИ им. Склифосовского. Однако, сам Горошинский сообщал, что бывший глава государства пробудет в больнице ориентировочно до 9 декабря.