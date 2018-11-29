Украина собралась попросить о закрытии Босфорского пролива
Украина намерена добиться закрытия Босфорского пролива для российских кораблей из-за инцидента в Азовском море. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, передает ТАСС.
По его словам, Украина будет обращаться к пункту 19 конвенции Монтрё о режиме Черноморских проливов. Документ был принят в 1936 году и восстановил суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Конвенция допускает, что проход военных кораблей через Босфор может быть ограничен турецкими властями.
«Будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике для того, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права», — заявил Воронченко.
Ранее в Кремле ответили на призыв украинского президента Петра Порошенко к НАТО о вводе кораблей в Азов.