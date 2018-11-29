В Кремле отреагировали на итоги выборов президента Грузии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приняли к сведению результаты президентских выборов в Грузии. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Безусловно, мы следили за информационными сообщениями, которые поступали из Грузии. Мы принимаем к сведению информацию и факт победы кандидата», — сказал он.
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По словам Пескова, российская сторона предпочитает дождаться первых заявлений с оценками возможных перспектив развития отношений между Россией и Грузией.
«Безусловно, два народа остаются очень близкими друг другу, межгосударственные связи оставляют желать лучшего после известных событий», — подчеркнул Песков.