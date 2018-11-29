В Кремле отреагировали на итоги выборов президента Грузии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/627/12076627/TASS_30315569-pic905-895x505-32521.jpg">

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приняли к сведению результаты президентских выборов в Грузии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Безусловно, мы следили за информационными сообщениями, которые поступали из Грузии. Мы принимаем к сведению информацию и факт победы кандидата», — сказал он.

Реклама

По словам Пескова, российская сторона предпочитает дождаться первых заявлений с оценками возможных перспектив развития отношений между Россией и Грузией.

«Безусловно, два народа остаются очень близкими друг другу, межгосударственные связи оставляют желать лучшего после известных событий», — подчеркнул Песков.

Ранее стали известны итоги президентских выборов в Грузии.