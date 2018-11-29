В Кремле рассказали о важности диалога России и США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/639/11890639/RIAN_3283958.HR-pic905-895x505-9485.jpg">

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве и Вашингтону не обязательно соглашаться по всем вопросам, однако необходимо разговаривать друг с другом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нам не обязательно соглашаться по всем вопросам, да это пожалуй невозможно, но нам обязательно разговаривать. Это в интересах не только наших двух стран, это в интересах всего мира», — рассказал Песков.

Реклама

Он отметил, что России и США нужно начинать разговор по теме двусторонних отношений, по вопросам стратегической безопасности и разоружения, а также по региональным конфликтам.

Ранее стало известно, что Вашингтон подтвердил встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20.