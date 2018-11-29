В Кремле рассказали о важности диалога России и США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве и Вашингтону не обязательно соглашаться по всем вопросам, однако необходимо разговаривать друг с другом. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Нам не обязательно соглашаться по всем вопросам, да это пожалуй невозможно, но нам обязательно разговаривать. Это в интересах не только наших двух стран, это в интересах всего мира», — рассказал Песков.
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Он отметил, что России и США нужно начинать разговор по теме двусторонних отношений, по вопросам стратегической безопасности и разоружения, а также по региональным конфликтам.
Ранее стало известно, что Вашингтон подтвердил встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20.