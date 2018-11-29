Песков рассказал, встретится ли Путин с Мэй

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отдельной встречи президента России Владимира Путина и премьера Великобритании Терезы Мэй на саммите G20 в Аргентине не планируется, передает РИА «Новости».

При этом он уточнил, то если они захотят, то смогут пообщаться в кулуарах.

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«Каких-то отдельных бесед не планировалось, и ни от одной из сторон таких инициатив не поступало, но с другой стороны и госпожа Мэй, и президент Путин будут находиться на саммите «двадцатки», поэтому в случае желания кого-то из них вполне может допустить факт их общения в кулуарах, если они посчитают необходимым», — сказал Песков.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о том, какие темы планирует обсудить президент России Владимир Путин с мировыми лидерами в рамках саммита G20 в Аргентине.