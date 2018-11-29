WSJ: спецпрокурор США уличил бывшего главу штаба Трампа во лжи о связях с Украиной

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Специальный прокурор США Роберт Мюллер полагает, что уличил во лжи экс-главу предвыборного штаба президента США Пола Манафорта о его личных деловых отношениях и контактах с бывшим партнером из Украины Константином Килимником, пишет The Wall Steet Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Мюллер подозревает Килимника в том, что он пытался повлиять на двух свидетелей, проходящих по делу Манафорта. Кроме того, следователи предполагают, что Килимник работал на лоббистскую компанию Манафорта на Украине.

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По словам источников, именно эти заявления, которые Мюллер называл «ложью», а Манафорт «достоверной информацией», привели к решению спецпрокурора США разорвать сделку со следствием, заключенную ранее экс-главой штаба Трампа. По словам источников газеты, Манафорт на допросе также мог предоставить искаженную информацию о полученных доходах за лоббистскую деятельность, говорится в материале.

Суть утверждений о связях с Украиной Манафорта вряд ли повлияют на обвинения в «российском вмешательстве» в рамках ведущегося в США дела Мюллера, отмечается в материале.

Правовые эксперты отмечают, что единственной надеждой на снисходительный исход для Манафорта остается получение президентского помилования от Трампа.