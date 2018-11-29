Japan Times: инцидент в Азовском море поможет проверить «непоколебимость Запада»
Благодаря инциденту в Керченском проливе президент России Владимир Путин может «проверить непоколебимость Запада» оставаться на стороне Украины, пока Европа и США разделены внутренними ссорами, пишет The Japan Times.
Тем не менее, напряженность в Азовском море может отбросить назад шансы Москвы на сближение с Вашингтоном, говорится в материале. В данном случае от конфронтации с Россией Украина получила «дипломатическое преимущество». Так, европейские дипломаты осудили действия Москвы, а посол США в ООН Никки Хейли за эскалацию конфликта возложила вину на Москву.
В преддверии саммита G-20 в Аргентине инцидент в Керченском проливе работает не в пользу России, пишет газета. Аналитики ожидают в крайнем случае введения новых антироссийских санкций.
Ранее президент США Дональд Трамп поинтересовался, предупреждала ли Украина Россию перед тем, как украинские корабли нарушили российскую границу.