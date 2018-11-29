На Сахалине просят Лаврова исключить из повестки тему передачи Японии островов
Депутаты Сахалинской областной думы в ходе пленарного заседания единогласно приняли обращение к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой об исключении вопроса о передаче Японии части Курил из переговоров, передает РИА «Новости».
Депутаты, в частности, предложили прописать норму о том, что областная дума Сахалина настаивает на сохранении территориальной целостности и существующих границ России, в связи с чем призывает принять все возможные меры по исключению темы передачи части островов Японии.
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Обращение было поддержано депутатами всех фракций областной думы.
Ранее сообщалось, что около 70% японцев одобряют переговоры с Россией по мирному договору 1956 года.