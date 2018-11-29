Судившаяся с Трампом порнозвезда выступила с обвинениями против своего адвоката

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Порнозвезда Сторми Дэниэлс, судившаяся с президентом США Дональдом Трампом заявила, что ее адвокат Майкл Авенатти подал иск против ее воли. Об этом Дэниэлс заявила изданию Daily Beast.

Кроме того, по словам девушки, юрист также организовал кампанию по сбору средств для ее правозащитного фонда, не уведомив ее саму.

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«Я еще не решила, что делать с моим юридическим представительством. Майкл был моим сторонником во многих отношениях...Но с другой стороны, он относился ко мне без уважения, которое адвокат должен проявлять по отношению к клиенту. Он говорил от моего имени без моего одобрения. Он подал в суд Дональда Трампа за клевету против моего желания», — говорится в заявлении актрисы.

Ранее Сторми Дэниэлс отреагировала на арест Авенатти, которого заподозрили в домашнем насилии.