New York Post: Трамп высказался об инциденте в Керченском проливе

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Американский президент Дональд Трамп дал интервью газете New York Post, в котором высказался об инциденте в Керченском проливе.

В частности, американский лидер задался вопросом — предупреждала ли украинская сторона Россию о намерении пройти через территориальные воды перед тем, как украинские военные были задержаны в Керченском проливе.

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«Они дали им знать, что они проходят?», — сказал Трамп.

Он также предположил, что для таких случаев должна быть определенная система действий и предложил привлечь к решению ситуации канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Американский лидер подчеркнул, что сам инцидент ему не понравился.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил задержание украинских военных с Трампом, президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко.