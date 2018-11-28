Путин впервые прокомментировал инцидент в Керченском проливе

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Президент России Владимир Путин ответил на вопрос про ситуацию с кораблями ВМС Украины, выступая на пленарной сессии форума «Россия зовет!».

По словам Путина, инцидент в Черном море — «это провокация». Глава государства также обратил внимание на то, что ВМС Украины вошли в воды, которые являлись территориальными водами России даже до присоединения Крыма.

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«Это провокация организована действующей властью, думаю, что и действующим президентом [Украины], в преддверии выборов в марте 2019 года», — сказал он.

Путин отметил, что у президента Украины Петра Порошенко низкие рейтинги низкие, «поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить».

По словам Путина, инцидент в Черном море — это «пограничный инцидент — не более того».

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.