Стали известны темы встреч Путина с мировыми лидерами

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Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о том, какие темы планирует обсудить президент России Владимир Путин с мировыми лидерами в рамках саммита G20 в Аргентине, передает ТАСС.

В частности, по словам Ушакова, Путин обсудит с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом ситуацию вокруг убийства в Турции журналиста Джамаля Хашукджи.

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Также российский лидер планирует провести встречу с японским премьер-министром Синдзо Абэ, в ходе которой будут обсуждаться механизмы заключения мирного договора между двумя странами.

«Только что состоялся телефонный разговор с президентом Турции Эрдоганом. И лидеры условились, что они каким-то образом переговорят и в Буэнос-Айресе», — добавил Ушаков, передает РИА «Новости».

Помимо этого, в графике у главы государства запланированы: двусторонняя встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Франции Эммануэлем Макроном и ряд переговоров с лидерами БРИКС и в формате РИК.

Ранее сообщалось, что в Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Трампа.