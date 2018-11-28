Ушаков рассказал о запросе Порошенко на телефонный разговор с Путиным

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Украина запрашивала проведение телефонного разговора президентов двух стран — Владимира Путина и Петра Порошенко. Об это сообщает ТАСС.

Однако, по его словам, контакт лидеров не состоялся.

«Могу вам сказать, что запрос был, но разговор не состоялся этот», — заявил Ушаков.

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Он отметил, что при подготовке контактов оценивается совместимость графиков, а также проводится анализ целей, которые ставят стороны.

С учетом этого, по словам Ушакова, «запрос был, а разговора не было».