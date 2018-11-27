Лавров оценил необходимость посредников в ситуации с Керченских проливом
Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что в ситуации с Керченским проливом российская сторона не видит необходимости в посредниках. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам министра, президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых было достигнуто понимание ситуации.
«Я не вижу необходимости в каких-то посредниках», — сказал Лавров.
Ранее Лавров обсудил инцидент в Керченском проливе с главой МИД Франции.
25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.