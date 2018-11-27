AP: наследный принц Саудовской Аравии может стать персоной нон грата на Западе

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Первая зарубежная поездка наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана после инцидента с журналистом Джамалем Хашукджи даст представление о том, какие последствия его ждут из-за убийства оппозиционного саудовского журналиста, пишет агентство Associated Press.

Ожидается, что до саммита G20 наследный принц посетит ближайших союзников на Ближнем Востоке. Ученый из Королевского Объединённого института оборонных исследований и Atlantic Council Х. Хейлер считает, что эта поездка покажет, сможет ли наследный принц в ближайшем будущем посещать западные страны и будут ли ему пожимать руку, в чем Хейлер сомневается.

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Агентство отмечает, что его поездка будет направлена на восстановление его имиджа и укрепление связей с союзниками. Однако она будет сильно отличаться от последнего визита в Соединенные Штаты в апреле, где Мухаммед бин Салман встретился в том числе с экс-мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом, медиамагнатом Рупертом Мердоком, главой компании Disney Бобом Айгером, соучредителем Google Сергеем Брином, генеральным директором Apple Тимом Куком и бывшим президентом США Джорджем Бушем.

Хейлер отмечает, что в настоящее время из-за скандала с убийством Хашукджи наследный принц не смог бы повторить такую поездку.

Тем не менее, даже если президент США Дональд Трамп на саммите G-20 пожмет руку наследному принцу, он все равно может остаться персоной нон грата в Вашингтоне, на Уолл-Стрит и в Кремниевой долине. Другие же члены «Большой двадцатки» также могут оказать ему холодный прием, отмечается в материале.

AP поясняет, что несмотря на возмущение международного сообщества, решение наследного принца отправиться в Аргентину свидетельствует о том, что он по-прежнему пользуется сильной поддержкой своего 82-летнего отца, короля Саудовской Аравии, а для его места во власти на данный момент нет серьезных угроз.