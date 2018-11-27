Премьер Болгарии призвал Россию и Украину к сдержанности после инцидента в Черном море

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Болгарский премьер Бойко Борисов призвал российскую и украинскую стороны к сдержанности после инцидента в Керченском проливе. Об этом политик написал на своей странице в фейсбуке.

По словам премьер-министра, он с тревогой наблюдает за ситуацией в регионе. Он подчеркнул, что отношения между странами должны развиваться с учетом правил международного сотрудничества, а также на принципах экономической выгоды.

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«Призываю коллег с Украины и из Российской Федерации к разуму и сдержанности, потому что очень легко можно перейти границу, после чего не будет возвращения назад», — заявил Борисов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал введение военного положения на Украине.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.