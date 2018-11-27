В Киеве заявили о давлении на задержанных моряков

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Командующий военно-морских сил ВС Украины Игорь Воронченко заявил, что задержанные после инцидента в Керченском проливе украинские моряки дают показания под давлением. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

По его словам, показания, которые дают матросы, являются неправдивыми. Воронченко отметил, что у двоих моряков есть родственники в Крыму, в связи с чем на них может оказываться давление.

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Командующий добавил, что с военнослужащими уже встретились адвокаты.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.