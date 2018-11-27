Мюллер обвинил Манафорта во лжи ФБР

Спецпрокурор США по «российскому делу» Роберт Мюллер обвинил экс-главу предвыборного штаба президента Дональда Трампа Пола Манафорта во лжи при даче показаний ФБР. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что Манафорт дал ложные показания уже после принятия федеральных обвинений, нарушив тем самым досудебное соглашение.

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Сам экс-руководитель штаба Трампа заявил, что не давал ложных показаний.

В октябре 2018 года Манафорт явился на судебное заседание в инвалидной коляске.