Трамп не поверил докладу собственной администрации
Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение отчет об изменении климата, опубликованной его собственной администрацией. Об этом сообщает Newsweek.
В докладе, в частности сообщалось, что последствия глобального потепления к концу века могут стоить США сотни миллиардов долларов и сократить ВВП на 10%. Отвечая на вопрос журналистов, Трамп заявил, что не верит в это.
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Он также отметил, что его не устраивает ситуация, при которой в США минимальны экологические загрязнения, в то время как в другой точке планеты может быть «грязно».
«То есть я хочу чистого воздуха и чистой воды, это очень важно», — подчеркнул Трамп.
Ранее сообщалось, что Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за холодной погоды в США.