Трамп не поверил докладу собственной администрации

<img src="//img.gazeta.ru/files3/75/12055075/RTS25HKA-pic905-895x505-20689.jpg">

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение отчет об изменении климата, опубликованной его собственной администрацией. Об этом сообщает Newsweek.

В докладе, в частности сообщалось, что последствия глобального потепления к концу века могут стоить США сотни миллиардов долларов и сократить ВВП на 10%. Отвечая на вопрос журналистов, Трамп заявил, что не верит в это.

Реклама

Он также отметил, что его не устраивает ситуация, при которой в США минимальны экологические загрязнения, в то время как в другой точке планеты может быть «грязно».

«То есть я хочу чистого воздуха и чистой воды, это очень важно», — подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за холодной погоды в США.