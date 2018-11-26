Совбез ООН отклонил российскую повестку по инциденту в Керченском проливе

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Совет безопасности ООН отказался утвердить предложенную Россией повестку экстренного заседания по поводу нарушения российских границ украинскими судами в Керченском проливе, передает ТАСС.

Сообщается, что за предложения Москвы высказались Китай, Россия, Казахстан и Боливия, семь стран-членов Совбеза проголосовали против. Как отмечается, еще четыре страны воздержались.

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Заседание Совбеза ООН, созванное по инициативе России и Украины, началось в 19.00 (мск).

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25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.