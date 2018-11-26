Трамп вновь указал на конфликт интересов спецпрокурора по «российскому делу»
Президент США Дональд Трамп заявил о «многих сотрудниках» его президентской кампании 2016 года, которые не были вызваны на допрос к специальному прокурору США Роберту Мюллеру, ведущему «российское дело». Об этом американский лидер написал в своем твиттере.
По словам Трампа, никакого сговора между его предвыборным штабом и российскими властями не было, и «Мюллер знает об этом». Он также напомнил про конфликт интересов ведущего «российское дело» спецпрокурора.
«Когда Мюллер доделает свой заключительный доклад [по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года], напишет ли он в преамбуле о всех его конфликтах интереса, предоставит ли он рекомендации относительно всех преступлений, многие из которых совершены «по другую сторону» (что с [экс-главой предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джоном] Подестой?), и учтет ли он заявления от сотен людей, тесно связанных с моей кампанией, которые никогда не встречались, не видели и не говорили с русскими в этот период», — написал Трамп.
По его словам, многие сотрудники его предвыборной кампании спрашивают американского президента, почему Мюллер не опросил их в качестве свидетелей по делу о «российском вмешательстве».
Ранее американский телеканал ABC News сообщил, как «разрушительный» доклад спецпрокурора по «российскому делу» скажется на Трампе.
Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.
When Mueller does his final report, will he be covering all of his conflicts of interest in a preamble, will he be recommending action on all of the crimes of many kinds from those "on the other side"(whatever happened to Podesta?), and will he be putting in statements from.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 26, 2018