Трамп вновь указал на конфликт интересов спецпрокурора по «российскому делу»

Президент США Дональд Трамп заявил о «многих сотрудниках» его президентской кампании 2016 года, которые не были вызваны на допрос к специальному прокурору США Роберту Мюллеру, ведущему «российское дело». Об этом американский лидер написал в своем твиттере.

По словам Трампа, никакого сговора между его предвыборным штабом и российскими властями не было, и «Мюллер знает об этом». Он также напомнил про конфликт интересов ведущего «российское дело» спецпрокурора.

«Когда Мюллер доделает свой заключительный доклад [по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года], напишет ли он в преамбуле о всех его конфликтах интереса, предоставит ли он рекомендации относительно всех преступлений, многие из которых совершены «по другую сторону» (что с [экс-главой предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джоном] Подестой?), и учтет ли он заявления от сотен людей, тесно связанных с моей кампанией, которые никогда не встречались, не видели и не говорили с русскими в этот период», — написал Трамп.

По его словам, многие сотрудники его предвыборной кампании спрашивают американского президента, почему Мюллер не опросил их в качестве свидетелей по делу о «российском вмешательстве».

Ранее американский телеканал ABC News сообщил, как «разрушительный» доклад спецпрокурора по «российскому делу» скажется на Трампе.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.

When Mueller does his final report, will he be covering all of his conflicts of interest in a preamble, will he be recommending action on all of the crimes of many kinds from those "on the other side"(whatever happened to Podesta?), and will he be putting in statements from.....