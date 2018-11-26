Порошенко выдвинул России требования

Президент Украины Петр Порошенко обратился к руководству России с требованием освободить украинских моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе. Об этом сообщается на сайте Порошенко.

«Я обращаюсь к руководству Российской Федерации с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих, которые в нарушение международного права были грубо задержаны и судьба которых неизвестна. Мы требуем срочно их передать украинской стороне с кораблями», — заявил Порошенко.

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Он отметил, что ожидает быстрой реакции на его обращение.

Ранее МИД Украины потребовал от России вернуть моряков кораблей украинских ВМС, задержанных за нарушение российской госграницы.

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Три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.