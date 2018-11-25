Испания одобрила условия по Гибралтару после Brexit

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Испания одобрила предлагаемые гарантии со стороны Европейского союза (ЕС) по проблеме Гибралтара после выхода Великобритании из ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейского дипломатического источника.

Отмечается, что это позволило Мадриду одобрить соглашение по выходу Великобритании из ЕС.

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«Испания удовлетворена полученными гарантиями. Это позволяет поддержать решение саммита по документам о Brexit», — сказал источник.

Ранее на саммите ЕС назвали дату вступления в силу договора по выходу Великобритании из ЕС.