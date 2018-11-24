Лавров и глава МИД Португалии подписали меморандум о взаимопонимании
Министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров и глава Министерства иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва подписали меморандум о взаимопонимании между ведомствами. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, данный документ предполагает проведение политических консультаций.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лавров нанесет рабочий визит в Лиссабон. Помимо встречи с главой МИД Португалии, он намерен провести беседу с президентом страны Ребелу де Соузой.