Захарова пошутила об опечатке Порошенко в словах «гибридная война»

Официальный представитель Мария Захарова пошутила об опечатке президента Украины Петра Порошенко в словах «гибридная война». Свой комментарий дипломат разместила на фейсбуке.

Речь идет о твите, в котором украинский лидер высказался о «гидридной войне» с Россией.

Реклама

«Поздравляю. Теперь Россия ведет против Украины не гибридную, а гиДридную войну. Гидра — новое «оружие Кремля»?», — написала Захарова.

Дипломат также попросила конкретизировать высказывание Порошенко о террористах, якобы «подготовленных в «таборах Ростова и Курска»». Она отметила, что нужно уточнить, когда именно их «натаскивали» в Курске против Украины.

Ранее президент Украины заявил о бесповоротном расставании с Россией.