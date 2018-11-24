Порошенко употребил слово «брутальный», говоря о поездке Путина в Крым
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская сторона считает «брутальным нарушением международного права» поездку президента России Владимира Путина в Крым, передает РИА «Новости».
«Мы рассматриваем действия российского президента как брутальное нарушение международного права. Я хочу отдельно подчеркнуть, что от этих визитов, пусть нас услышат в России, Крым российским не станет», — сказал Порошенко.
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Он также подчеркнул, что поручил внешнеполитическому ведомству страны подготовить ответ на подобные действия российского лидера.
Ранее сообщалось, что Порошенко отреагировал на поездку Путина в Крым.