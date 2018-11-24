Порошенко отреагировал на поездку Путина в Крым

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Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал поездку Владимира Путина в Крым, передает РИА «Новости».

«Мы рассматриваем действия российского президента как брутальное нарушение международного права», — сказал Порошенко.

Украинский лидер заявил, что от посещения полуострова Путиным он не станет российским.

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«Я хочу отдельно подчеркнуть, что от этих визитов, пусть нас услышат в России, Крым российским не станет», — добавил Порошенко.

Он также сообщил, что дал поручение МИД Украины отреагировать на визит в Крым Владимира Путина.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о связующем звене между Путиным и Порошенко.