Порошенко отреагировал на поездку Путина в Крым
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал поездку Владимира Путина в Крым, передает РИА «Новости».
«Мы рассматриваем действия российского президента как брутальное нарушение международного права», — сказал Порошенко.
Украинский лидер заявил, что от посещения полуострова Путиным он не станет российским.
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«Я хочу отдельно подчеркнуть, что от этих визитов, пусть нас услышат в России, Крым российским не станет», — добавил Порошенко.
Он также сообщил, что дал поручение МИД Украины отреагировать на визит в Крым Владимира Путина.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о связующем звене между Путиным и Порошенко.